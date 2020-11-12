+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Жителя Светлогорска будут судить за посты в Telegram

29-летнего жителя Светлогорска, который работал мастером компьютерной техники в торговом центре в Мозыре, собираются судить за посты в телеграм-чатах. Ему грозит до трех лет лишения свободы.


Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет reform.by

По данным следствия, мужчина 11 августа написал в местном телеграм-чате несколько сообщений, направленных на «дестабилизацию общественного порядка»: инструкции по организации акций, блокировке дорог, нападению на милиционеров, созданию засад. При этом сам он не собирался принимать в этом участия, писал сообщения, находясь в Мозыре на работе.


Мужчину разыскали, несмотря на то, что в Telegram он использовал вымышленное имя. На допросах он якобы сказал, что написал сообщения на эмоциях, «ляпнул глупость», не собирался предпринимать активных действий, а если бы кто-то решил последовать его призывам, он попытался бы его отговорить.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Дело передано прокурору для направления в суд.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]