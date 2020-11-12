Жителя Светлогорска будут судить за посты в Telegram





Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет reform.by





По данным следствия, мужчина 11 августа написал в местном телеграм-чате несколько сообщений, направленных на «дестабилизацию общественного порядка»: инструкции по организации акций, блокировке дорог, нападению на милиционеров, созданию засад. При этом сам он не собирался принимать в этом участия, писал сообщения, находясь в Мозыре на работе.









Мужчину разыскали, несмотря на то, что в Telegram он использовал вымышленное имя. На допросах он якобы сказал, что написал сообщения на эмоциях, «ляпнул глупость», не собирался предпринимать активных действий, а если бы кто-то решил последовать его призывам, он попытался бы его отговорить.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Дело передано прокурору для направления в суд.



