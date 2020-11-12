Свое вхождение в совет Соловей объяснил тем, что в Беларуси наблюдается кризис доверия общества к действующей власти. Вкупе с проблемой эпидемии коронавируса этот кризис, считает медик, сказывается на состоянии общества, экономики, системы здравоохранения, образования и на всех сферах жизни, пишет reform.by





«Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами беларусского общества. Моя цель – помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — заявил инфекционист.





В последние месяцы Никита Соловей открыто критикует в соцсетях действяи властей, участвует в акциях солидарности и открытых обращениях медиков. А сегодня он резко ответил главе Совета Республики Наталье Кочановой, которая на днях на совещании с руководителями медучреждений критиковала протестующих медиков и заявила, что «диалога на улицах не будет». Инфекционист в ответ на это сказал, что медики продолжат требовать прекратить насилие и наказать виновных в нем, требовать восстановить отчисленных студентов, прекратить лгать в статистике по коронавирусу и провести честные выборы.



