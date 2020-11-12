+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Главный внештатный инфекционист Минска вступил в Координационный совет

Главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей заявил о том, что присоединяется к Координационному совету. Об этом сообщила пресс-служба КС.


Свое вхождение в совет Соловей объяснил тем, что в Беларуси наблюдается кризис доверия общества к действующей власти. Вкупе с проблемой эпидемии коронавируса этот кризис, считает медик, сказывается на состоянии общества, экономики, системы здравоохранения, образования и на всех сферах жизни, пишет reform.by

«Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами беларусского общества. Моя цель – помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — заявил инфекционист.

В последние месяцы Никита Соловей открыто критикует в соцсетях действяи властей, участвует в акциях солидарности и открытых обращениях медиков. А сегодня он резко ответил главе Совета Республики Наталье Кочановой, которая на днях на совещании с руководителями медучреждений критиковала протестующих медиков и заявила, что «диалога на улицах не будет». Инфекционист в ответ на это сказал, что медики продолжат требовать прекратить насилие и наказать виновных в нем, требовать восстановить отчисленных студентов, прекратить лгать в статистике по коронавирусу и провести честные выборы.

«Диалог, Наталья Ивановна, будет там, где этого захочет народ Беларуси», — подчеркнул Никита Соловей. Весь его текст можно прочитать в Facebook.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]