Греция вводит комендантский час из-за распространения коронавируса

Комендантский час в Греции продлится с 21:00 до 05:00 / фото REUTERS





В Греции с пятницы, 13 ноября, вводится общенациональный комендантский час в связи с ростом количества больных на новый коронавирус COVID-19.





Комендантский час продлится с 21:00 до 05:00, сообщает ТСН со ссылкой на Ekathimerini.





В этот период времени выход на улицу будет разрешен только тем, кому нужно на работу, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним любимцем.





"Тем, кто хочет покинуть свой дом после 21:00, придется отправить SMS на специальный номер или получить документ от своего работодателя", - говорится в сообщении.





Ограничения ввели в ответ на зафиксированный суточный рекорд количества смертей - 43, и 2 752 новых случая заражения коронавирусом.





Отметим, что всего с начала пандемии в Греции зафиксирован 63 321 случай инфицирования COVID-10.



