+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Греция вводит комендантский час из-за распространения коронавируса

Чтобы выйти на улицу в Греции, надо отправить SMS на спецномер.

Комендантский час в Греции продлится с 21:00 до 05:00 / фото REUTERS

В Греции с пятницы, 13 ноября, вводится общенациональный комендантский час в связи с ростом количества больных на новый коронавирус COVID-19.

Комендантский час продлится с 21:00 до 05:00, сообщает ТСН со ссылкой на Ekathimerini.

В этот период времени выход на улицу будет разрешен только тем, кому нужно на работу, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним любимцем.

"Тем, кто хочет покинуть свой дом после 21:00, придется отправить SMS на специальный номер или получить документ от своего работодателя", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели в ответ на зафиксированный суточный рекорд количества смертей - 43, и 2 752 новых случая заражения коронавирусом.

Отметим, что всего с начала пандемии в Греции зафиксирован 63 321 случай инфицирования COVID-10.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]