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Россия создает военно-морскую базу в Судане. Это на Красном море

Российское руководство рассматривает вопрос создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) военно-морского флота на территории африканского государства Судан, на побережье Красного моря.

Соответствующий проект соглашения между Россией и Суданом уже одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он поручил представить предложение о подписании соглашения президенту. Это постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет newsru.com

фото для иллюстрации

Сейчас у России уже есть один пункт материально-технического обеспечения на Средиземном море в сирийском Тартусе. Появление аналогичной базы в Красном море "заметно усилит позиции РФ в регионе", считают специалисты по геополитике. По их мнению, база "может стать гарантом стабильности в этом районе и, несомненно, повлияет на планы США доминировать в регионе".
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