Российско-белорусский деловой совет готов помочь отчисленным студентам
Об этом заявил председатель совета, глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин, сообщает Sputnik.
— Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и Литву, а приехали в Москву или Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться, — сказал Мазепин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Вскоре после выборов российский миллиардер белорусского происхождения призвал создать Комитет спасения Беларуси.
20:59 11/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение