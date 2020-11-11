— Мы видим, что огромное количество студентов было отчислено в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и Литву, а приехали в Москву или Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться, — сказал Мазепин на форуме «Сильные идеи для нового времени».