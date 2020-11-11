Кроме Польши и Украина готова принимать на обучение граждан Беларуси





"Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.





Отмечается, что в 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы.





Министерство также сообщат, что гражданам Беларуси для въезда в Украину с целью обучения не требуются приглашения от учреждения высшего образования или визы.





Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря, пишет interfax.by





Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.



