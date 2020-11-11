Основатель "Антивандала" Александр / Еврорадио





Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала “Антивандал”. Это те самые ребята, которые закрашивают оппозиционные граффити, пририсовывают к БЧБ-флагам зелёные полоски и жалуются на противников Лукашенко в милицию.





Мария Сафонова и Александр / Еврорадио





— Я сторонник того, что высказывать свою политическую позицию в общественных местах не следует. Не забывайте, что кроме вас, есть другие люди, — рассказывает в перерыве судебного заседания Александр.





— Какая у вас цель?





— Вы прекрасно понимаете. Название ничего не говорит, или надо давать какие-то комментарии? Наша задача — это борьба с вандализмом. Почитайте, что такое вандализм.





— Сколько человек в вашем чате?





— Много.





— 15?





— Больше.





— 100?





— Не скажу.





— Вы закрашиваете только БЧБ-символику или любую картинку, любое матное слово?





— Если рядом с БЧБ находится какое-то другое надругательство, что-то подобное, закрасим. Нам не сложно. Но основная задача — борьба с БЧБ-символикой. Параллельно и всё остальное.





— Почему именно БЧБ?





— Потому что БЧБ-флагов больше, чем остального сейчас. Гораздо больше БЧБ-символики, чем неполитических актов вандализма.





— Мария Сафонова рассказывает, что на её подъезде нарисован член. Его не закрасили даже после обращения в милицию. Закрасите, или для этого его надо раскрасить в БЧБ?





— Если вы так хотите, зарисуем. Мне не сложно.





— Вы считаете, что эти надписи “Жыве Беларусь!” и изображение БЧБ-флагов — циничные и оскорбительные?





— Меня оскорбляют. Я на той дороге [где Мария написала “Жыве Беларусь!”. — Еврорадио], впервые встретился со своей девушкой. Поэтому для меня это осквернение.





— Почему вас оскорбляет фраза “Жыве Беларусь!”? Такая же написана на шапке государственной “Народной газеты”.





— Я рад. Есть сторонники этой газеты, есть противники.





— Что должно произойти, чтобы вы выдохнули? Есть же какая-то миссия?





— Когда на тех же местах прекратятся акты вандализма.





— И всё же, почему “Жыве Беларусь!” оскорбительно? Есть аргументы?





— Этот слоган вместе с символикой — это всё ведёт к Великой Отечественной войне. Ко всему, что делали под этим во время той войны. Я не буду сейчас в этом копаться.

“Жыве Беларусь!” — это и правда плохо?

Белорусские учёные считают, что фраза “Жыве Беларусь!” и БЧБ-флаг не могут быть оскорбительными или циничными. Это мнение озвучивается в суде:





"Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета”.













После того, как адвокат подозреваемой Инесса Оленская зачитывает экспертное заключение от двух сотрудников Академии наук, в зале суда раздаются аплодисменты, пишет euroradio.fm





Тем не менее, гособвинитель требует арестовать Марию Сафонову на 2 месяца. Он утверждает, что вместе с группой лиц Мария умышленно наносила во дворе по улице Балтийской надписи, “оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие принебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности”.