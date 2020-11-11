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За что “Антивандал” ненавидит БЧБ-флаги: задаём вопросы адепту #ямыбатек

Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала “Антивандал”.

За что “Антивандал” ненавидит БЧБ-флаги: задаём вопросы адепту #ямыбатек
Основатель "Антивандала" Александр / Еврорадио

Свидетелями в суде над Марией Сафоновой, на которую заведено уголовное дело за надпись “Жыве Беларусь!” на асфальте, выступают участники телеграм-канала “Антивандал”. Это те самые ребята, которые закрашивают оппозиционные граффити, пририсовывают к БЧБ-флагам зелёные полоски и жалуются на противников Лукашенко в милицию.   

Мария Сафонова и Александр / Еврорадио

— Я сторонник того, что высказывать свою политическую позицию в общественных местах не следует. Не забывайте, что кроме вас, есть другие люди, — рассказывает в перерыве судебного заседания Александр. 

— Какая у вас цель? 

— Вы прекрасно понимаете. Название ничего не говорит, или надо давать какие-то комментарии? Наша задача — это борьба с вандализмом. Почитайте, что такое вандализм.

— Сколько человек в вашем чате?

— Много.

— 15?

— Больше.

— 100?

— Не скажу.

— Вы закрашиваете только БЧБ-символику или любую картинку, любое матное слово?

— Если рядом с БЧБ находится какое-то другое надругательство, что-то подобное, закрасим. Нам не сложно. Но основная задача — борьба с БЧБ-символикой. Параллельно и всё остальное.

— Почему именно БЧБ?

— Потому что БЧБ-флагов больше, чем остального сейчас. Гораздо больше БЧБ-символики, чем неполитических актов вандализма. 

— Мария Сафонова рассказывает, что на её подъезде нарисован член. Его не закрасили даже после обращения в милицию. Закрасите, или для этого его надо раскрасить в БЧБ?

— Если вы так хотите, зарисуем. Мне не сложно.

— Вы считаете, что эти надписи “Жыве Беларусь!” и изображение БЧБ-флагов — циничные и оскорбительные?

— Меня оскорбляют. Я на той дороге [где Мария написала “Жыве Беларусь!”. — Еврорадио], впервые встретился со своей девушкой. Поэтому для меня это осквернение. 

— Почему вас оскорбляет фраза “Жыве Беларусь!”? Такая же написана на шапке государственной “Народной газеты”.

—  Я рад. Есть сторонники этой газеты, есть противники.

—  Что должно произойти, чтобы вы выдохнули? Есть же какая-то миссия?

—  Когда на тех же местах прекратятся акты вандализма.

— И всё же, почему “Жыве Беларусь!” оскорбительно? Есть аргументы?

— Этот слоган вместе с символикой — это всё ведёт к Великой Отечественной войне. Ко всему, что делали под этим во время той войны. Я не буду сейчас в этом копаться.

“Жыве Беларусь!” — это и правда плохо?

Белорусские учёные считают, что фраза “Жыве Беларусь!” и БЧБ-флаг не могут быть оскорбительными или циничными. Это мнение озвучивается в суде:

"Их публичная демонстрация свидетельствует о гордости за свой народ, о патриотизме и поддержке независимости и суверенитета”. 



После того, как адвокат подозреваемой Инесса Оленская зачитывает экспертное заключение от двух сотрудников Академии наук, в зале суда раздаются аплодисменты, пишет euroradio.fm

Тем не менее, гособвинитель требует арестовать Марию Сафонову на 2 месяца. Он утверждает, что вместе с группой лиц Мария умышленно наносила во дворе по улице Балтийской надписи, “оскорбляющие чувства граждан, демонстрирующие принебрежение к нравственным ценностям, направленные на причинение вреда общественному порядку и общественной нравственности”.
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