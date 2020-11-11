Фото из личного архива Надежды Левкович





Как рассказала Tut.by женщина, боровик-гигант оказался крепким и совсем не червивым. Мозырянка сама обалдела от своей находки — из мха торчала только шляпка, пишет gomel.today





Можно сказать, что Надежда «тихой охотой» занимается профессионально. За один поход в лес они с семьей собирают по 40 кг белых грибов. Урожай выгодно сдают. По словам женщины, в день на боровиках можно зарабатывать от 100 рублей.



