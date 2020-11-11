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Минздрав временно разрешил фельдшерам и помощникам врача выписывать больничные

Фельдшерам и помощникам врача временно разрешается оформлять больничные листы. Соответствующий приказ от 10 ноября 2020 года № 1191 был подписан Минздравом Беларуси.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу Минздрава, фельдшеры и помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи могут проводить экспертизу временной нетрудоспособности в период подъема заболеваемости COVID-19. Такой сотрудник сможет выдавать больничные листы сроком до 10 дней.

Решение было принято для того, чтобы оптимизировать работу амбулаторно-поликлинической сети и снизить нагрузку на врачей во время пандемии коронавирусной инфекции.

В министерстве подчеркивают, что данное право предоставляется не всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием, а только самым высококвалифицированным. Списки данных сотрудников будут утверждены при взаимодействии министерства, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.
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