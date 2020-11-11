Носите маски! Ситуация с COVID-19 в Беларуси угрожающая





Реальная цифра как минимум на порядок выше.

Также по официальным данным за последние сутки от COVID-19 умерло 6 человек. И это при том, что примерно весь последний месяц при ежесуточном приросбе больных в 800-900+ человек сообщалось о 3-4 умерших.





Ранее сообщалось, что уже почти все больницы либо перепрофилированы под короновирусных больных либо там есть такие отделения. В самих больницах уже нет свободных "кислородных точек", что означает, что не все нуждающиеся могут получить необходимую помощь.





Также в последние дни по всей стране фиксируются огромные очереди "вирусных" больных в поликлиники.





Так что не пренебрегайте необходимыми средствами защиты, старайтесь без необходимости не находиться в закрытых помещениях с большим скоплением людей, пользоваться общественным транспортом и обязательно носите маски или респираторы, даже на улице, если многолюдно или остановились с кем-то поговорить.







