+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Носите маски! Ситуация с COVID-19 в Беларуси угрожающая

Только по официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 11 ноября уже второй день подряд регистрируется более 1000 новых случаев в сутки - сейчас +1057 человек.


Реальная цифра как минимум на порядок выше.
  
Также по официальным данным за последние сутки от COVID-19 умерло 6 человек. И  это при том, что примерно весь последний месяц при ежесуточном приросбе больных в 800-900+ человек сообщалось о 3-4 умерших.

Ранее сообщалось, что уже почти все больницы либо перепрофилированы под короновирусных больных либо там есть такие отделения. В самих больницах уже нет свободных "кислородных точек", что означает, что не все нуждающиеся могут получить необходимую помощь.

Также в последние дни по всей стране фиксируются огромные очереди "вирусных" больных в поликлиники.

Так что не пренебрегайте необходимыми средствами защиты, старайтесь без необходимости не находиться в закрытых помещениях с большим скоплением людей, пользоваться общественным транспортом и обязательно носите маски или респираторы, даже на улице, если многолюдно или остановились с кем-то поговорить.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]