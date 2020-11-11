Носите маски! Ситуация с COVID-19 в Беларуси угрожающая
Только по официальным данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 11 ноября уже второй день подряд регистрируется более 1000 новых случаев в сутки - сейчас +1057 человек.
Реальная цифра как минимум на порядок выше.
Также по официальным данным за последние сутки от COVID-19 умерло 6 человек. И это при том, что примерно весь последний месяц при ежесуточном приросбе больных в 800-900+ человек сообщалось о 3-4 умерших.
Ранее сообщалось, что уже почти все больницы либо перепрофилированы под короновирусных больных либо там есть такие отделения. В самих больницах уже нет свободных "кислородных точек", что означает, что не все нуждающиеся могут получить необходимую помощь.
Также в последние дни по всей стране фиксируются огромные очереди "вирусных" больных в поликлиники.
Так что не пренебрегайте необходимыми средствами защиты, старайтесь без необходимости не находиться в закрытых помещениях с большим скоплением людей, пользоваться общественным транспортом и обязательно носите маски или респираторы, даже на улице, если многолюдно или остановились с кем-то поговорить.
Как нам врут про COVID-19: власти заявили, что иммунитет выработался у 2 млн беларусов, но официально переболели всего 100 тысяч!
"Белорусский партизан"
16:47 11/11/2020
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