Шок! За неуплату штрафа хозяином власти арестовали двух котов

Через несколько дней волонтерская организация взяла на себя оплату и нашла адвоката для лиц, на имущество которых наложили арест. Теперь конкретно эти коты останутся дома, сообщает « Белсат ».





Но, по словам юриста, бывшего судебного исполнителя Артема Козлова, домашних животных действительно могут арестовывать как имущество за неуплату штрафа, в том числе по 23.34, и объяснил, что происходит потом.





— Домашние животные также считаются имуществом, они имеют стоимость. Теоретически их можно оценить. Вопрос конечно будет в реализации (продаже - The Village Беларусь) таких котов.





Если брать обычное имущество, то оценочная организация выставляет стоимость, а специальные организации продают его.





Но в законодательстве об исполнительном производстве не выделены конкретные нормы, которые говорили бы об особенностях работы с животными. Такой нормы нет на сегодняшний день. Это очень редкая практика, чтобы арестовывали животных, особенно домашних.





Зачастую, когда арестовывают рогатый скот, поголовье находится в залоге в банке и судебные исполнители возвращают взыскание. Цена есть, она определена судом. И судебный исполнитель выезжает и арестовывает поголовье.





Что касается кота, то особенностей оценки нет. Конечно, оценку судебный исполнитель может сделать самостоятельно, через поиск в интернете. Но это только если судебный исполнитель рискнет, с учетом, что у него нет специальных знаний.





Теоретически предварительную стоимость определить можно. Условно 500 рублей. Потом, после определения предварительной стоимости, нужно отправить запрос в организацию, которая оценивает.





Я на практике с таким не сталкивался. Какие могут быть методы и способы оценки кота, будут ли учитывать возраст кота? Считаю, что скорее всего должны, но не сталкивался. Но в целом, если это будет проходить через судебного исполнителя, возможно, он задумается о том, чтобы этот кот был с заключением ветеринара, с прививками.





Потом просто выставят на электронные торги, и люди смогут принять в них участие. Но этот вопрос достаточно не проработан. Конкретного механизма как это делать нет.





Судебный исполнитель в момент ареста принимает решение будет он конфисковывать имущество у должника или нет. Понятно, что кота отбирать смысла нет, потому что куда его потом отдать? Условно, тогда подразделению судебных исполнителей нужно заключить договор с некой организацией, приютом, которые будут содержать этого кота.





Так просто забрать кота в никуда нельзя. Судебный исполнитель домой его себе не заберет, кому-то не передаст. Конечно в 99% случаев судебный исполнитель будет оставлять кота у должника. Просто он его предупредит об уголовной ответственности за отчуждение этого кота — за его продажу, сокрытие - это статья 409 УК.





Если человек оплатил штраф, он должен об этом сообщить судебному исполнителю. Это повод для того, чтобы судебный исполнитель снял арест с кота и вынес постановление об окончании исполнительного производства. Кот свободен, должник тоже свободен, — рассказал Артем Козлов.