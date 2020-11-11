10 ноября, в день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, УВД Гродненского облисполкома посетила настоятельница женского монастыря в Гродно Гавриила. Она поблагодарила действующих и бывших "охранников правопорядка".





«Дорогие мои, все люди вам благодарны за то, что вы мужественно, твердо, искренне, преданно любите свою Родину. Какие бы ни были у нас в стране внутренние противоречия, а они не могут не быть, потому что все люди разные, — всё это пройдет. Спасибо вам, что вы у нас есть и что можно к вам обратиться», — поблагодарила игуменья Гавриила.





«Если слышите какие-то укоры в свой адрес, а еще страшнее — проклятья, не бойтесь, они не коснутся вас. Не отвечайте. Вы всё равно ничего не докажете. Люди, которые поддались призывам телеграм-каналов, больше никого не слышат. Такое время настало: защищать свою родину не на словах, а реально, на деле», — напутствовала она.