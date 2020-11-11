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Жесть! Госпропаганда добралась до детсадов - "на митингах били плохих людей"

Родители возмущены, что детский сад занимается пропагандой


Отец воспитанника старшей группы из детского сада № 60 г. Бреста узнал о том, что воспитатель обсуждал с детьми политическую ситуацию в стране. «Детям рассказали, что на митингах пострадали только плохие люди», — говорит родитель. По мнению папы, пропаганда в детском саду — это уже перебор.  

rebenok.by выяснял подробности.   

Вечером, после того, как отец забрал сына из детского сада, мальчик поделился впечатлениями от разговора с воспитателем. Оказалось, что с детьми говорили о Лукашенко и государственном флаге.  

— Воспитатель задавала вопросы: «Кто такой Александр Лукашенко?», «Что он делает?». Потом детям рассказали, что на митингах били только плохих людей, а хороших не трогали. Сказали также, что в Америке идет война. 

Я хотел узнать подробности, но из ребенка приходится вытягивать информацию по крупицам, он уже плохо помнит детали. Какая война? Что им пытались вложить в голову, я так и не понял.  

Папа собирается обсудить эту тему с воспитателем при встрече, потому что сама ситуация ему не очень нравится. 

— Насколько юридически законно так общаться с детьми? Могу ли я настаивать на том, чтобы таких разговоров с моим ребенком не было? Допустим, я могу понять, что воспитатели расскажут детям про государственный флаг, но они не должны комментировать происходящее в стране (забастовки, митинги и прочее). 

Они не имеют на это права. Я бы не хотел, чтобы моему ребенку посторонние люди навязывали какую-то свою позицию.  

Также папа добавил, что воспитатели попросили родителей принести в группу госсимволику, если она у них есть. 
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