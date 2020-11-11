Андрей Стрижак, рассказывает, какой антикризисный план они уже придумали, чтобы минимизировать потери от этой проблемы, пишет Один из сооснователей кампании,, рассказывает, какой антикризисный план они уже придумали, чтобы минимизировать потери от этой проблемы, пишет kyky.org





«Любой, даже самый сильный удар, нужно держать. И мы его держим. В тезисах о том, что произошло со счетами части людей, которые получили помощь от кампании BY_help.





Важно. BYHELP и BYSOL – это не одно и то же. Кампания и фонд используют разные механизмы помощи. Сегодня проблема с блокировками обнаружена только с частью помощи, оказанной BY_help.





Как утверждает Алексей Леончик, сооснователь кампании, сумма, которая была арестована властями, не превышает 1/6 от общей собранной суммы кампании BY_help.





Мы не получали сообщение о проблемах с помощью от BYSOL, которая продолжает бесперебойно поступать в страну. Несмотря на попытки противодействия властей и BY_help и BYSOL продолжают оказывать помощь ровно в тот момент, когда вы читаете эти строки.





Что произошло технически?

Следственный комитет в рамках уголовного дела наложил арест на счета людей, которые получали помощь. Даже если человек успел снять сумму, ровно на такую же сумму СК обязал банки загонять счета людей в минус и блокировать их. То есть если человек получил помощь в размере 3000 рублей и снял их, то его счет теперь выглядит как -3000 рублей.





Более того, СК обязал банки блокировать все средства на счете, не разбираясь помощь это или нет. У большого числа людей зависли их личные суммы.





Учитывая, что в некоторых случаях речь идет о счете единственного кормильца в семье, история становится совсем запредельной.

О беспрецедентных экономических репрессиях против беларусов уже готовятся обращения к профильным спецдокладчикам ООН.

Немного о цифрах и фактах. Наши источники информации в СК предоставили документ, из которого следует, что общая сумма арестованного имущества превышает 1,4 миллиона рублей (примерно 465 тысяч евро).





При этом Носкевич цинично назвал получателей помощи "симулянтами" и заявил, что эти деньги пойдут ОМОНу.





По состоянию на вчерашний вечер количество обратившихся в кампанию BY_help с сообщением о том, что их счета заблокированы, а суммы арестованы и списаны со счета, составило 60 человек. Количество потерпевших от незаконных действий властей намного больше.





«Вы не знали, что так будет?»

Риск блокирования счетов и необходимость оперативной помощи большому количеству людей – что выберешь ты? В таких высокорискованных предприятиях, как помощь людям в условиях оккупации агрессивным диктатором, всегда приходится искать баланс между безопасностью и скоростью, между удобством и надежностью.





Кампания BY_help и фонд BYSOL избрали разные модели работы, каждая со своими минусами и плюсами. Каждая из них по-разному адаптивна к изменениям. В любом случае, из каждой ситуации нужно делать выводы и продолжать работу.

Катастрофы не произошло, мы продолжаем помогать людям в стране другими способами, которых в арсенале и кампании и фонда вполне достаточно.

Мы по-прежнему верим в солидарность беларусов. Сегодня неважно, где ты живешь – в стране или за границей. Нас всех объединяет одно стремление к свободе нашей родины. Именно поэтому команда в составе Ярослава Лихачевского и Павла Либера сейчас работают над платформой цифровой солидарности, которая объединит в себе все виды помощи, которые можно оказать репрессированным беларусам.





Это будет удобная и безопасная система, которая минимизирует участие промежуточных звеньев (фондов, кампаний, инициатив) в распределении солидарной помощи среди беларусов.

Цифровая солидарность – продукт, в котором человек будет помогать человеку напрямую.





Антикризисный план от BY_help

1. Каждый эпизод незаконных действий властей должен быть зафиксирован. Совместно с правозащитниками готовится памятка по обжалованию ареста имущества. Мы не питаем иллюзий о восстановлении законности при этой власти, но это фактура для будущих уголовных дел в отношении конкретных исполнителей и заказчиков всей этой истории.





2. Все, кто потерял доступ к своим средствам на счетах, могут обратиться за оперативной помощью продуктовыми наборами в проект Проект, созданный Филиппом Гавришевым, обеспечит продовольственную безопасность семей, пострадавших от беспредела властей. #ineedhelpby. Проект, созданный, обеспечит продовольственную безопасность семей, пострадавших от беспредела властей.





3. Команда программистов и креаторов работает над быстрым решением задачи, как связать пострадавших и тех, кто хочет их оперативно поддержать, до того как запустится платформа цифровой солидарности.





4. Диаспора активно обсуждает план удара, чтобы подобные произвольные аресты средств в захваченной силовиками банковской системе не повторялись.





5. Ну и последнее: принятые решения – это всегда ответственность. Решение помогать людям тем или иным способом – это решение команд кампании и фонда, это их отвественность. Ни одно решение кампании или фонда не имеет незаконного характера. Решение арестовать суммы и заблокировать счета – это решение незаконной власти. И она несет полную ответственность за очередное преступление против собственного народа. Не останавливаемся и побеждаем! Работаем дальше».











