Известных белорусов осудили "втихую" - на сутки отправили и ведущего "Калыханки"
Вчера и сегодня втихую осудили известных белорусов, задержанных во время Марша народовластия.
Актер Александр Жданович (на фото) получил 9 суток ареста, политолог Андрей Егоров - 12 суток.
Как сообщалось ранее, легкоатлет Андрей Кравченко и боксер Иван Ганин были осуждены на 10 суток,
Все они сейчас в изоляторе в Жодино.
Дело "Мисс Беларусь 2008" Ольги Хиженковой суд утром 11 ноября отправил на доработку. Судья откуда-то знает, что милиционеры доработают его до 14:10 — на это время назначено продолжение процесса.
Хиженкова уже провела трое суток в изоляторе в ожидании суда.
12:00 11/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение