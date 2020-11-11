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Пять омоновцев приехали в "Каскад" снимать... трусы с веревки. Но что-то пошло не так

В Минске в жилом комплексе "Каскад" 10 ноября прошла "спецоперация" по снятию бело-красно-белых трусов, повешенных жителями между домами.

Для проведения спецоперации на место прибыли пять сотрудников ОМОНа и МЧС, пишет telegraf.by

Жители квартала сообщают, что у силовиков ничего не вышло, а «трусы» были спасены.

Подробности произошедшего смотрите на видео:



Ранее жители неоднократно вывешивали между домами бело-красно-белые флаги, но их регулярно снимали.
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