Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой о предоставлении нанимателями до пяти оплачиваемых дней в случае плохого самочувствия без больничного. Об этом заявил в эфире беларусского телевидения председатель ФПБ Михаил Орда.





По его словам, это временная мера, которая предлагается на период пандемии коронавируса, чтобы снизить нагрузки на поликлиники и риск передачи инфекции.





«Есть практика во многих странах, когда человек немного приболел, и для того, чтобы получить бюллетень, ему надо идти в поликлинику. Там большие очереди. И для того, чтобы не стоять эти очереди, он идёт практически больной на работу. Наше предложение: для того, чтобы человеку дать несколько дней (до пяти дней). Сегодня как раз я и предложил главе государства о том, чтобы мы сделали это на время пандемии. Сегодня у нас эта проблема. Для того, чтобы снять нагрузку дополнительную с поликлиник, с учреждений здравоохранения, чтобы люди не стояли в очередях. Ну и понятно, еще человек может пойти с ОРВИ, а в этой очереди заболеть тем же COVID-19. И вот здесь сам наниматель (он же себе не враг), если он видит, что человек приболел, он ему даст один, два, три дня. Человек побудет дома, посмотрит там, погреется, попринимает какие-то лекарства. Но, конечно, если что-то будет ухудшаться — там уже к врачу. А так сегодня нам кажется, что эта мера сегодня необходима, чтобы у нанимателя была возможность дать вот эти дни оплачиваемые без предоставления вот этого листка нетрудоспособности», — сказал Михаил Орда.





Надо отметить, что больничные на данный момент оплачиваются из средств ФСЗН. Михаил Орда не уточнил, за счет какие источников работникам будут оплачиваться эти пять дней. Вероятно, они будут идти за счет нанимателя.