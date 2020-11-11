Ивье, июнь 2020-го / Из архива Еврорадио





Местный райисполком принял дополнение к Комплексному плану мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в осенне-зимний период. Главное в нём — руководителям организаций рекомендуется не оказывать услуги в общественном транспорте, объектах торговли и общественного назначения лицам, не использующим средства индивидуальной защиты, сообщает газета "Іўеўскі край"





В трёх районах Могилёвщины с 10 ноября ввели обязательный масочный режим

А Ивьевский районный Центр гигиены и эпидемиологии сообщает о "санитарно-эпидемиологических мероприятиях". В частности, работники организаций и предприятий должны обязательно использовать защитные маски. Главный врач местной центральной районной больницы Иван Глаз говорит, что "очень тяжелых пациентов... нет".





Во время первой волны коронавируса в Ивье уже пытались ввести масочный режим, но вскоре от этой идеи отказались.





В ноябре 2020-го обязательный масочный режим был введён в Могилеве и ряде районов Могилевской области, а также на Гомельщине. С 11 ноября он вводится в Полоцке и Полоцком районе.