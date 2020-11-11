+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Ивьевском районе из-за ситуации с COVID-19 ввели частичный масочный режим

В Ивьевском районе Гродненской области из-за ситуации с COVID-19 ввели частичный масочный режим.

Ивье, июнь 2020-го / Из архива Еврорадио

Местный райисполком принял дополнение к Комплексному плану мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в осенне-зимний период. Главное в нём — руководителям организаций рекомендуется не оказывать услуги в общественном транспорте, объектах торговли и общественного назначения лицам, не использующим средства индивидуальной защиты, сообщает газета "Іўеўскі край".

В трёх районах Могилёвщины с 10 ноября ввели обязательный масочный режим
А Ивьевский районный Центр гигиены и эпидемиологии сообщает о "санитарно-эпидемиологических мероприятиях". В частности, работники организаций и предприятий должны обязательно использовать защитные маски. Главный врач местной центральной районной больницы Иван Глаз говорит, что "очень тяжелых пациентов... нет".

Во время первой волны коронавируса в Ивье уже пытались ввести масочный режим, но вскоре от этой идеи отказались.

В ноябре 2020-го обязательный масочный режим был введён в Могилеве и ряде районов Могилевской области, а также на Гомельщине. С 11 ноября он вводится в Полоцке и Полоцком районе.
"Еврорадио"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]