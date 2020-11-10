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Задержан журналист Олег Груздилович

Его опознали по фотографии


Сообщается, что милиционеры пришли в квартиру журналиста Олега Груздиловича в 19.30 и показали ему фотографии с акции протеста 25 октября в Минске, где он находился, сообщает «Свабода».

«В милиции сказали, что необходимо уточнить кое-что еще, и отвезли его во Фрунзенский РОВД Минска», - сказала жена Олега Марьяна.

Олег Груздилович - известный белорусский журналист, специализирующийся на правах человека, более 20 лет проработавший корреспондентом «Радыё Свабода», был аккредитован МИД до 29 августа 2020 года, когда все иностранные корреспонденты были лишены аккредитации. Олег сотрудничал с независимыми белорусскими СМИ, автор книги «Кто взорвал минское метро».

25 октября 2020 года Олег Груздилович получил редакционное задание по работе над акцией протеста от газеты «Народная воля».
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