Музыканты Леонид Павлёнок, Игорь Осидченко и Константин Лисецкий осуждены на 15 суток административного ареста, сообщают правозащитники.









Во вторник дело музыкантов группы "Рэха" рассматривал суд Фрунзенского района Минска. Их признали виновными в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий". Судьи — Юлия Близнюк, Алла Скуратович, Наталья Бугук.





Также сегодня в суде Фрунзенского района на 15 суток осудили фронтмена группы "Рэха" Андруся Такинданга.



