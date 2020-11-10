Марина Романовская, которая в свое время задумала и все 32 года была организатором и вдохновителем IFMC, еще пару месяцев назад надеялись, что танцевальный форум все же состоится. Изначально сформировали роскошную, по словам Романовской, программу с участием известных балетных трупп из Франции, Италии, России и Украины, авторские мастер-классы, выставки. В этот году на фестивале должен был проходить международный конкурс, и многие коллективы собирались приехать в Витебск. Потом, когда эпидемиологическая обстановка в мире ухудшилась, рассматривались другие варианты, в том числе – устроить вечера белорусской современной хореографии, Как пояснила изданию заместитель генерального директора по спецпроектам Центра культуры "Витебск", которая в свое время задумала и все 32 года была организатором и вдохновителем IFMC, еще пару месяцев назад надеялись, что танцевальный форум все же состоится. Изначально сформировали роскошную, по словам Романовской, программу с участием известных балетных трупп из Франции, Италии, России и Украины, авторские мастер-классы, выставки. В этот году на фестивале должен был проходить международный конкурс, и многие коллективы собирались приехать в Витебск. Потом, когда эпидемиологическая обстановка в мире ухудшилась, рассматривались другие варианты, в том числе – устроить вечера белорусской современной хореографии, пишет interfax.by





"Увы, и от этого мы вынуждены отказаться, – с сожалением сказала Романовская и выразила надежду, что в следующем году удастся провести полноценный фестиваль и реализовать задуманные проекты.





Спектакль "Маленький принц"





Но поклонники танца модерн все же смогут насладиться пятью хореографическими вечерами. Правда, у экранов телевизоров. Центр культуры совместно с витебским телевидением подготовил специальные программы, которые выйдут в эфир с 23 по 27 ноября. Первые две представят гостевую афишу отмененного фестиваля. Будут показаны фрагменты из спектаклей "Маленький принц" в постановке Киев Модерн-Балета, "Бетон" Республиканского театра белорусской драматургии, "Кармина Бурана" танцевальной компании из Италии, из балета Gravity французского постановщика Анжелена Прельжокажа и другие. Отдельно выйдут передачи, посвященные современной белорусской хореографии, международному конкурсу и известному российскому хореографу Евгению Панфилову, которому в этом году исполнилось бы 65 лет.





Дирекция форума получила видеобращения давних друзей фестиваля из разных стран, которые будут показаны во время телевизионных выпусков. Хореографы и танцоры могут также высказать свое отношение, разместив в соцсетях фото с хештегом "Мой IFMC".



