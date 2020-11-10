45-летний нигде не работающий и неоднократно судимый житель Минска на протяжении нескольких дней обворовывал частный дом в столице. В него мужчина проникал через незапертую дверь, а сам дом пустовал - владелец постоянно в нем не проживал. В первый раз посетив место преступления, грабитель не нашел там ничего, что показалось бы ему ценным, поэтому решил выкрасть то, что было: более 200 книг и 100 виниловых пластинок, пишет kp.by





- Он выносил имущество несколько дней. Пластинки и книги мужчина продал за символическую сумму, вырученные деньги потратил на спиртное, - отметили в ГУВД.





Заявитель оценил принесенный ему ущерб в 1320 рублей.





Подозреваемый задержан.



