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Помните МВД присылало белорусам СМС с обвинениями в нарушении закона? В МАРТ их признали социальной рекламой

После того, как 1 октября МВД разослало множеству белорусов СМС с обвинениями в нарушении законов, некоторые из них составили петицию в министерство антимонопольного регулирования и торговли с требованием признать рассылку недобросовестной рекламой. Там ответили.

«Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок» — именно такой текст получили многие граждане Беларуси.

Авторы петиции потребовали признать такую рассылку недобросовестной, потому что «установление факта совершенного правонарушения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, рассылка текстовых сообщений таковым порядком не является», пишет telegraf.by

Также авторы обращения напомнили, что название получателя СМС нарушителем «противоречит требованиям законодательства об обязанности доказывать виновность в установленном законодательством порядке».

В МАРТ ответили, что СМС, отправленные МВД, полностью подпадают под определение социальной рекламы. В министерстве сообщили, что не могут оценить правомерность утверждений в СМС от МВД.

«За разъяснением вопросов, связанных с содержанием социальной рекламы, следует обращаться к рекламодателю (в рассматриваемом случае – в Министерство внутренних дел)», — посоветовали в МАРТ.
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