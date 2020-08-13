"Будут второстепенную какую-то, третьестепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.





Президент уверен, что белорусским врачам никто там не даст нормально работать.





"Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция, а не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться. У нас экспортно ориентированная экономика, и мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой", - сказал он.









Лукашенко назвал сказками предположение о том, что белорусов кто-то где-то ждет за рубежом, и там будет хорошо.





"Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем - есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал - там живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов", - резюмировал Лукашенко.



