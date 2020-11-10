Пряжко победил в номинации «Лучший драматург» за спектакль «Сосед», поставленный санкт-петербургским Театром post.





Павел Пряжко родился в 1975 году в Минске. Автор пьес «Серпантин», «Жизнь удалась», «Хозяин кофейни», «Я свободен», «Три дня в аду», «Злая девушка», «Урожай», «Печальный хоккеист» и многих других.





Пьеса «Урожай» ставилась в Беларуси в Брестском театре драмы и Купаловском театре.