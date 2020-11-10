+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Павел Пряжко признан «лучшим драматургом» на самой престижной театральной премии России

Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска» — самой престижной театральной премии России, сообщил журнал «Театр».

Павел Пряжко признан «лучшим драматургом» на самой престижной театральной премии России
Павел Пряжко. Фото: dramacenter.org
Пряжко победил в номинации «Лучший драматург» за спектакль «Сосед», поставленный санкт-петербургским Театром post.

Павел Пряжко родился в 1975 году в Минске. Автор пьес «Серпантин», «Жизнь удалась», «Хозяин кофейни», «Я свободен», «Три дня в аду», «Злая девушка», «Урожай», «Печальный хоккеист» и многих других.

Пьеса «Урожай» ставилась в Беларуси в Брестском театре драмы и Купаловском театре.
news.tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]