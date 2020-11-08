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"Вы ответите за всё". Студентка рассказала об угрозах после сегодняшнего задержания в Минске

10 ноября студенты нескольких ВУЗов Минска провели акции солидарности с отчисленными однокурсниками и уволенными преподавателями.

Задержание в Минске / Reuters
 
На улице Ванеева силовики задержали 5 студенток Белорусского государственного экономического университета: Екатерину Леонову, Арину Бруснигину, Марию Курень, Анастасию Глушень и Алёну Яшкину, пишет Еврорадио. Они проводили акцию солидарности. Как сообщает Телеграм-канал @peaceful_bseu, их завезли в Заводское РУВД. Двух несовершеннолетних студенток отпустили, остальных, вероятно, увезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.
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