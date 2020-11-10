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Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов с 13 декабря

Новый график движения поездов вводится на Белорусской железной дороге с 13 декабря, сообщил пресс-центр БЖД во вторник.

"График движения поездов на дорогах стран Содружества независимых государств и Балтии на 2020/2021 год начнёт действовать с 00:00 часов 13 декабря 2020 года", - цитирует interfax.by
Представители БЖД отметили, что в новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

Так, впервые перевозки в сообщении Минск–Могилев будут осуществляться моторвагонным подвижным составом бизнес-класса. Предусматривается ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП.

Также в новом графике по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск–Пинск. Перевозки будут осуществляться современными дизель-поездами ДП3. Кроме того, до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском.

"В региональном сообщении с учетом сложившегося пассажиропотока предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки – с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям", - сообщили в БЖД.      

Что касается международного сообщения, при условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов. Из них 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.

Кроме этого, в рамках реализации совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД" по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва–Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.
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