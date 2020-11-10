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БГУ c 11 ноября переходит на дистанционное обучение. До Нового года

Второй раз за год университет переходит на дистанционное обучение, причина все та же — коронавирус.


«Уважаемые коллеги и студенты, с 11 ноября 2020 по 31 декабря 2020 года образовательный процесс организуется с применением ИКТ с учетом эпидемиологической обстановки на факультетах — приказ ректора от 10.11.2020 № 594-ОД. Дополнительная информация будет проходить в чатах старост, так как процесс обучения будет корректироваться, особенно для 1-го курса», — сообщается в телеграм-канале Декан ФПМИ БГУ.

Также уточняется, что «контрольные и коллоквиумы будут проходить очно». TUT.BY обратился в пресс-службу БГУ за комментарием, там обещали позже разъяснить ситуацию.
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