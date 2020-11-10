+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Правовой дефолт: во дворе ЧАСТНОГО дома нарисовали бело-красно-белый мурал - пришла милиция

Знаменитое изречение "Мой дом - мая крепость" к Беларуси не относится - режим игнорирует свои же законы.

В субботу, 7 ноября, в одном из частных дворов Калинковичей появился бело-красно-белый мурал. На следующий день его не стало — пока хозяев не было дома, пришли коммунальники и закрасили изображение. Активистов это не остановило, и они отмыли стену.


В понедельник, 9 ноября, история получила продолжение. Утром к дому подъехали уже милиционеры и коммунальщики. По словам сотрудника милиции, он хотел убедиться, что эта жилая площадь, а дом «приспособлен для проживания». При этом паспорт в качестве документа не подошел, пишет «Палеская Вясна».

Когда хозяева начали вести видеосъемку, коммунальники ушли, через некоторое время ушли и милиционеры, пообещав вызвать в отдел повесткой.

По улице, что у дома, ходит общественный транспорт, поэтому мурал видят многие.

— То, что милиция уничтожает мурал только из-за наличия на ней белого и красного цветов, выглядит абсурдно. Самим интересно, нарушение какого закона они для нас придумают, — говорит хозяин дома.
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]