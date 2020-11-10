Правовой дефолт: во дворе ЧАСТНОГО дома нарисовали бело-красно-белый мурал - пришла милиция
Знаменитое изречение "Мой дом - мая крепость" к Беларуси не относится - режим игнорирует свои же законы.
В субботу, 7 ноября, в одном из частных дворов Калинковичей появился бело-красно-белый мурал. На следующий день его не стало — пока хозяев не было дома, пришли коммунальники и закрасили изображение. Активистов это не остановило, и они отмыли стену.
В понедельник, 9 ноября, история получила продолжение. Утром к дому подъехали уже милиционеры и коммунальщики. По словам сотрудника милиции, он хотел убедиться, что эта жилая площадь, а дом «приспособлен для проживания». При этом паспорт в качестве документа не подошел, пишет «Палеская Вясна».
Когда хозяева начали вести видеосъемку, коммунальники ушли, через некоторое время ушли и милиционеры, пообещав вызвать в отдел повесткой.
По улице, что у дома, ходит общественный транспорт, поэтому мурал видят многие.
— То, что милиция уничтожает мурал только из-за наличия на ней белого и красного цветов, выглядит абсурдно. Самим интересно, нарушение какого закона они для нас придумают, — говорит хозяин дома.
Источник: intex-press.by
16:09 10/11/2020
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