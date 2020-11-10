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Кажется, совсем все плохо - Полоцк тоже вводит масочный режим

И только в Минске, как в Багдаде - все спокойно...


Власти Полоцка и Полоцкого района первыми в Витебской области решили ввести обязательный масочный режим.

Обязательный масочный режим начнет действовать в этом регионе с 11 ноября, эта норма прописана в решении №2363 Полоцкого райисполкома, принятом сегодня.

С этого момента все жители Полоцка и Полоцкого района, а также приезжие, будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Таким образом, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения, административные здания, отделения связи, почты, банков, бытового обслуживания, аптек и т.п., люди должны одевать маски или респираторы, если на улице они обходились без них.

Кроме того, СИЗ органов дыхания обязательно использовать в общественном транспорте, при этом маршрутные такси и легковые такси не являются исключением.

Дополнительно с 11 ноября в регионе максимально сокращают количество массовых мероприятий: планерки и рабочие совещания, переговоры и подобное теперь необходимо проводить в формате видеоконференций, пишет vitebsk.cc

Напомним, ранее такие меры уже приняты во всей Гомельской области, в Могилеве, Бобруйске и раяе других населенных пунков Могилевщины, а Бресте  по факту ввели карантирн, хотя в документах это так не называется.
"Белорусский партизан"
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