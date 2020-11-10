



Об этом агентству « Минск-Новости » сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.





— Под размещение пациентов с COVID-19 отдано 160 коек, то есть это вся клиника,- отметил он.





В столице пациентов с коронавирусной инфекцией стационарно лечат еще в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 10-й клинических больницах, в детской и взрослой инфекционных клиниках.





В 11-й клинике пациенты проходят реабилитацию после перенесенного коронавируса.