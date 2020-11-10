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Под коронавирусных больных в Минске отдали гинекологическую клинику - это уже 11-ая больница в городе!

В Городскую клиническую гинекологическую больницу с 10 ноября госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекцией.


Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

— Под размещение пациентов с COVID-19 отдано 160 коек, то есть это вся клиника,- отметил он.

В столице пациентов с коронавирусной инфекцией стационарно лечат еще в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 10-й клинических больницах, в детской и взрослой инфекционных клиниках.

В 11-й клинике пациенты проходят реабилитацию после перенесенного коронавируса.
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