Больше тысячи за сутки: Минздрав обновил свою статистику по COVID-19

Таким образом, за минувшие сутки официально зарегистрировано 1038 новых случая COVID-19.

По официальной версии, которая совсем не соответствует реальной ситуации, от коронавируса в стране умерли 1016 человек (+ 5 за последние сутки)





Единственное, чему во всей этой информации можно верить, так это тому, что Минздрав признает очевидное - наличие эпидемии в стране и рост заболеваемости.