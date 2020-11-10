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Больше тысячи за сутки: Минздрав обновил свою статистику по COVID-19

Минздрав утверждает, что на утро 10 ноября в стране с начала пандемии заболели 108 тысяч 300 человек

Таким образом, за минувшие сутки официально зарегистрировано 1038 новых случая COVID-19.

По официальной версии, которая совсем не соответствует реальной ситуации, от коронавируса в стране умерли 1016 человек (+ 5 за последние сутки)

Единственное, чему во всей этой информации можно верить, так это тому, что Минздрав признает очевидное - наличие эпидемии в стране и рост заболеваемости.

Напомним, накануне в Гомельской и Могилевской областях был введен масочный режим, а сегодня стало известно, что Брест полуофициально закрывают на карантин.
"Белорусский партизан"
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