Страшная беларусская реальность: ни дня без арестов
В Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам.
Днем 10 ноября во время акции "Цепь солидарности" возле БГЭУ задержаны пять студентов университета.
Неизвестные люди в штатском запихали их в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных – студентка Арина Бруснигина.
Ранее группа студентов анонсировала "Цепь солидарности" с пострадавшими за политическую позицию.
Предполагается, что похищение совершили силовики и что студентов могут увезти в Заводской РУВД. Подозревают, что силовиков могла вызвать администрация университета, передает ПЦ "Вясна".
Вероятнее всего, к концу дня задержанных будет больше. И это при том, что тюрьмы уже давно переполнены, а в стране свирепствует коронавирус.
14:41 10/11/2020
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