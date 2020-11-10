Страшная беларусская реальность: ни дня без арестов

Днем 10 ноября во время акции "Цепь солидарности" возле БГЭУ задержаны пять студентов университета.





Неизвестные люди в штатском запихали их в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных – студентка Арина Бруснигина.





Ранее группа студентов анонсировала "Цепь солидарности" с пострадавшими за политическую позицию.





Предполагается, что похищение совершили силовики и что студентов могут увезти в Заводской РУВД. Подозревают, что силовиков могла вызвать администрация университета, передает ПЦ " Вясна ".

Вероятнее всего, к концу дня задержанных будет больше. И это при том, что тюрьмы уже давно переполнены, а в стране свирепствует коронавирус.