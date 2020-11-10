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Страшная беларусская реальность: ни дня без арестов

В Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам.

Днем 10 ноября во время акции "Цепь солидарности" возле БГЭУ задержаны пять студентов университета. 

Неизвестные люди в штатском запихали их в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных – студентка Арина Бруснигина.

Ранее группа студентов анонсировала "Цепь солидарности" с пострадавшими за политическую позицию. 

Предполагается, что похищение совершили силовики и что студентов могут увезти в Заводской РУВД. Подозревают, что силовиков могла вызвать администрация университета, передает ПЦ "Вясна".

Вероятнее всего, к концу дня задержанных будет больше. И это при том, что тюрьмы уже давно переполнены, а в стране свирепствует коронавирус.
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