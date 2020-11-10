Как нелюди издеваются над людьми: доктор Маркелова - о пытках

"Начался дождь, я раскрыла красно-белый зонтик. К нам подъехали автозаки и "люди в черном", загрузили туда около 32 человек. Возле Дворца спорта нас переместили в автозаки с камерами.





Потом случился эпизод, который перевернул все мое представление о моей жизни. Мы почувствовали какой-то запах - словно пустили газ. Все начали кашлять. Я почувствовала, что не могу дышать. У меня случился ларингоспазм — это когда голосовые связки смыкаются полностью - невозможно сделать ни вдох, ни выдох.





Это такое состояние, когда ты понимаешь: ты погибаешь. Очень легко можно умереть от асфиксии - и все. Мои соседки начали кричать, что человеку плохо. Но там никто не слышал, потому что двери были закрыты. К тому же в коридорчик между камерами бросали парней и били. Возможно, газ распылили на кого-то из них, и он попал к нам.





Нас привезли в Заводской РУВД. На улице мы простояли лицом к стене 10-15 минут, а потом нас перевели в актовый зал, где было много избитых парней. У некоторых лицо было обозначено краской, волосы выстрижены, они хромали".





У Ирины арестовали цепочку с крестиком и серьги. После задержанных перевезли в Жодино.





"На входе в тюремный корпус, как и в автозаке, лежал бело-красно-белый флаг. Одна женщина старалась не наступать на флаг - за это ее ударили дубинкой. По коридорам нас заставляли идти, как гусей, вприсядку.





Пенсионерки, которым было по 60-70 лет, тоже вынуждены были идти гусиным шагом. У одной женщины не получалось, у нее были проблемы с суставами. На это сотрудник тюрьмы кричал: "Да поднялась! Из-за тебя все пойдут гусями до конца“

Никак иначе, как пытки, это не назовешь.

Нас раздели догола и осматривали даже промежутость. Потом завели в камеру. На 12 человек было 6 поверхностей из металлических пластин. Лежали по двое.





На мне был лыжный костюм, поэтому лежать было не так больно, как другим. Ночью привели еще женщин -

в камере на 6 человек стало 27. Дышать стало невозможно. Не хватало кислорода. Больше суток нас не кормили.

Вечером меня привели на суд. В итоге мое дело отправили на пересмотр и дали повестку в суд на 23 ноября"





Ирина Маркелова воспитывает 8-летнего сына. Ее муж Дмитрий Маркелов, хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, сейчас находится за решеткой и отбывает наказание за акцию солидарности медиков с отчисленными студентами БГМУ, которая прошла 2 ноября.