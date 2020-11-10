Умер дирижер хора имени Цитовича Михаил Дриневский
Выдающийся дирижер скончался 9 ноября. Ему было 79 лет. О причинах смерти не сообщается. С учетом ситуации, не исключено, что у него был коронавирус.
Вечером 9 ноября на 80-м году жизни скончался выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский.
Профессор многие годы являлся художественным самого известного хора страны - Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича.
О причинах смерти не сообщается.
Михаил Дриневский родился 12 февраля 1941 года в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области. Уже в тринадцать лет музыкально одаренный мальчик руководил колхозным хором родной деревни.
Образование Михаил Дриневский получил в Гомельском музыкальном училище на отделении хорового дирижирования, а также в Белорусской консерватории.
В 1968 году после окончания консерватории Дриневский стал хормейстером в Государственном народном хоре Беларуси.
С 1975 года Михаил Павлович Дриневский был художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича.
12:51 10/11/2020
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