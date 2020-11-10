Брест закрывают на карантин

Из-за коронавируса в Бресте с 23:00 10 ноября закрываются все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания.





Также отменены любые массовые мероприятия.





Ограничения продлятся, как минимум, до 10 декабря.









Напомним, ранее сообщалось о введении масочного режима в Гомельской и Могилевской областях.





Однако почему-то в Минске, где, можно подозревать, из-за большого скопления людей ситуация как минимум не лучше, никаких мер не предотвращению распространения заболевания не вводится, хотя в больницах уже не хзватает ни мест, ни кисловордных точек



