Брест закрывают на карантин
Официально это не называется карантином, но в реальности это так.
Из-за коронавируса в Бресте с 23:00 10 ноября закрываются все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания.
Также отменены любые массовые мероприятия.
Ограничения продлятся, как минимум, до 10 декабря.
Напомним, ранее сообщалось о введении масочного режима в Гомельской и Могилевской областях.
Однако почему-то в Минске, где, можно подозревать, из-за большого скопления людей ситуация как минимум не лучше, никаких мер не предотвращению распространения заболевания не вводится, хотя в больницах уже не хзватает ни мест, ни кисловордных точек
"Белорусский партизан"
10:36 10/11/2020
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