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Брест закрывают на карантин

Официально это не называется карантином, но в реальности это так.

Брест закрывают на карантин
Из-за коронавируса в Бресте с 23:00 10 ноября закрываются все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания. 

Также отменены любые массовые мероприятия. 

Ограничения продлятся, как минимум, до 10 декабря.


Напомним, ранее сообщалось о введении масочного режима в Гомельской и Могилевской областях. 

Однако почему-то в Минске, где, можно подозревать, из-за большого скопления людей ситуация как минимум не лучше, никаких мер не предотвращению распространения заболевания не вводится, хотя в больницах уже не хзватает ни мест, ни кисловордных точек
"Белорусский партизан"
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