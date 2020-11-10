Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил накануне в интервью госагенству БелТА , что популяционный иммунитет к COVID-19 после первой волны коронавируса оценивается в 15-20%.





«Специалисты предварительно оценивают популяционный иммунитет в республике после первой волны на уровне 15-20%. Более точные сведения мы сможем получить позднее, когда будут проведены исследования за более длительный период, хотя бы 1-2 года», — цитирует Петришенко Телеграф





«Иммунитет у тех, кто перенес инфекцию ранее, есть.

Вопрос в его выраженности и эффективности. К сожалению, у ряда переболевших антитела не регистрировались или их уровень был низкий. То есть у этих граждан сформировался низкий иммунитет. Это становится причиной повторных заражений», — сказал Петришенко.





Поскольку иммунитет вырабатывается "у тех, кто перенес инфекцию ранее", получается, что уже около 2 млн беларусов переболели коронавирусом, хотя Минздрав нас уверяет, что по состоянию на 9 ноября таких всего 107 тысяч, а это менее 1,5% неселения страны.













Однако это означает, что прямо сейчас тысячи беларусов болеют коронавирусом, а десятки умирают от него ежедневно. Это подтверждают некоторые косвенные данные.





Например, по данным телеграм-канала "Белые халаты", только в одной минской больнице, 5 ГКБ, за октябрь умерло 129 человек, из них у 89 или в основном диагнозе или в осложнениях стояла коронавирусная инфекция. За тот же период 2019 года там умерло 47 человек, 2018 год - 57 человек.





Заметим, что 5 ГКБ не является профильной, где лечат COVID-19, поэтому даже страшно представить статистику по смертности в инфекционке, которая еще в октябре была полностью перепрофилирована на коронавирусных пациентов.





А вот такая очередь из скорых была вчера вчером у 6 ГКБ









Как пишет телеграм-канал motolkohelp , в больнице уже нет свободных кислородных точек.





Напомним также, что в Гомельской и Могилевской области уже официально введен масочный режим, а сегодня стало известно, что из-за коронавируса в Бресте вводится карантин: закрываются все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания, отменены любые массовые мероприятия. Ограничения продлятся, как минимум, до 10 декабря.