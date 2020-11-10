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Как нам врут про COVID-19: власти заявили, что иммунитет выработался у 2 млн беларусов, но официально переболели всего 100 тысяч!

Власти, сами не осознавая того, выдают правду о реальной ситуации про короновирус в стране. И это страшная правда. Вот и вице-премьер Петришенко проговорился. Оказывается, уже 15-20% беларусов обладают иммунитетом от коронавируса. Но как, если официально переболели чуть более 1% населения?!

Как нам врут про COVID-19: власти заявили, что иммунитет выработался у 2 млн беларусов, но официально переболели всего 100 тысяч!
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил накануне в интервью госагенству БелТА, что популяционный иммунитет к COVID-19 после первой волны коронавируса оценивается в 15-20%.

«Специалисты предварительно оценивают популяционный иммунитет в республике после первой волны на уровне 15-20%. Более точные сведения мы сможем получить позднее, когда будут проведены исследования за более длительный период, хотя бы 1-2 года», — цитирует Петришенко Телеграф

«Иммунитет у тех, кто перенес инфекцию ранее, есть. 

Вопрос в его выраженности и эффективности. К сожалению, у ряда переболевших антитела не регистрировались или их уровень был низкий. То есть у этих граждан сформировался низкий иммунитет. Это становится причиной повторных заражений», — сказал Петришенко.

Поскольку иммунитет вырабатывается "у тех, кто перенес инфекцию ранее", получается, что уже около 2 млн беларусов переболели коронавирусом, хотя Минздрав нас уверяет, что по состоянию на 9 ноября таких всего 107 тысяч, а это менее 1,5% неселения страны.




Однако это означает, что прямо сейчас тысячи беларусов болеют коронавирусом, а десятки умирают от него ежедневно. Это подтверждают некоторые косвенные данные.

Например, по данным телеграм-канала "Белые халаты", только в одной минской больнице, 5 ГКБ,  за октябрь умерло 129 человек, из них у 89 или в основном диагнозе или в осложнениях стояла коронавирусная инфекция. За тот же период 2019 года там умерло 47 человек, 2018 год - 57 человек.

Заметим, что 5 ГКБ не является профильной, где лечат COVID-19, поэтому даже страшно представить статистику по смертности в инфекционке, которая еще в октябре была полностью перепрофилирована на коронавирусных пациентов.

А вот такая очередь из скорых была вчера вчером у 6 ГКБ 


Как пишет телеграм-канал motolkohelp, в больнице уже нет свободных кислородных точек.

Напомним также, что в Гомельской и Могилевской области уже официально введен масочный режим, а сегодня стало известно, что из-за коронавируса в Бресте вводится карантин: закрываются все рестораны, кафе, бары, клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения и объекты общественного питания, отменены любые массовые мероприятия. Ограничения продлятся, как минимум, до 10 декабря.
"Белорусский партизан"
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