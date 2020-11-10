Перенос рабочих дней в 2021 году: как будут отдыхать белорусы

Перенос рабочих дней в 2021 году.





Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Министров Республики Беларусь.





Рабочие дни переносятся:

с пятницы 8 января на субботу 16 января

с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.

В постановлении отмечается, что организации с учетом специфики производства могут переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законодательством.