Перенос рабочих дней в 2021 году: как будут отдыхать белорусы
Правительство утвердило график переноса рабочих дней в следующем году.
Перенос рабочих дней в 2021 году.
Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Министров Республики Беларусь.
Рабочие дни переносятся:
- с пятницы 8 января на субботу 16 января
- с понедельника 10 мая на субботу 15 мая.
В постановлении отмечается, что организации с учетом специфики производства могут переносить рабочие дни в другом порядке в соответствии с законодательством.
08:41 10/11/2020
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