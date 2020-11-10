«Долго стоят на холоде». В Новополоцке возле поликлиники — очереди людей с температурой
Фотографии очереди горожан с повышенной температурой, которые стоят у отдельного входа в поликлинику № 4 Новополоцка, в редакцию портала gorod214.by прислал читатель. Журналисты убедились: утром в понедельник, 9 ноября, на прием к врачу пришло много людей.
— Человек 20 с температурой стояли только на улице. А внутри людей было еще больше. Пациенты стояли на холоде по несколько часов, чтобы их отправили на флюорографию. А там — еще одна очередь, но поменьше, — рассказал житель Новополоцка.
По информации горисполкома, на 3 ноября в новополоцкой больнице были заняты почти все места для пациентов с COVID-19. Предприятиям рекомендовали вводить масочный режим.
Главный врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей Чубрик сообщил «Вестнику «Нафтана», что на предприятии растет число заболевших коронавирусом:
— Поток больных увеличился. Раньше, если в здравпункте дежурил один специалист, то сегодня два, а когда есть возможность, — три. Если терапевт на приеме по норме должен принимать 25 человек, то сегодня наши врачи принимают по 60−70, и даже после своего рабочего дня. Поэтому просим людей проявлять понимание: врачи работают на износ.
08:20 10/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение