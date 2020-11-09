Задержание врачей в Минске / Радио Свобода





О результатах судов сообщает телеграм-канал @belxalat: врач РНПЦ имени Александрова Александр Минич и онколог-хирург Минского онкодиспансера Светлана Добриян — по 13 суток, врач Игорь Баталевич — 14 суток, врач-травматолог Игорь Чанцев, анестезиолог-реагиматолог больницы скорой медпомощи Владимир Кравцов, операционная медсестра РНПЦ детской онкологии Жанна Вашкевич — по 15 суток, анестезиолог из больницы скорой медпомощи Дина Ширинская, Ольга Марханова — по 540 рублей (20 базовых), заведующая кардиоцентром в 36-й поликлинике Ольга Корнеева, врач лабораторной диагностики РНПЦ онкологии Наталья Домбровская, Кирилл Проценко и Кирилл Поддубный из РНПЦ онкологии — по 810 рублей (30 базовых).





Среди осужденных — известные медики, которых некем заменить, пишет euroradio.fm



