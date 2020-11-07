Странное задержание произошло в Витебске 5 ноября:

Флаги «Правого сектора» и другая символика, обнаруженные в личных вещах задержанного. Кадр из оперативного видео





Согласно сообщению ГИиОС, в авто находились сын с отцом и водитель, который помогал последним в перевозке вещей. На видео видно, как два сотрудника департамента охраны в шлемах и бронежилетах, открывают двери машины и заставляют выйти из нее людей. после этого сзади подъезжает серебристая легковушка без милицейской раскраски, откуда выходят три человека в гражданской одежде — очевидно это оперативник уголовного розыска.





В авто в личных вещах милиционеры нашли, цитируем, «атрибутику различных силовых формирований Украины и шесть ножей – несколько из них признаны холодным оружием». Отметим, что сообщение было опубликовано на следующий день после задержания, т.е. экспертизу должны были сделать очень быстро. Всех троих задержанных отвезли райотдел милиции (вероятно — Октябрьский) для выяснения обстоятельств.





Как установили правоохранители, вещи, обнаруженные в багажнике легкового автомобиля, принадлежат 24-летнему жителю Витебска. «В пояснениях следствию молодой человек рассказал о родственниках, живущих в Украине, о негативном отношении к происходящему в соседнем государстве и недостоверной информации, которую транслируют местные СМИ. Обстановка в Беларуси его также не устраивает, что вынудило уволиться по идеологическим соображениям», говорится в опубликованном сообщении.





Департамент охраны отмечет, флаг неустановленного образца также находился среди изъятых вещей (на видео видны белорусский национальный бело-красно-белый флаг и два флага «Правого сектора»), а также то, что перевозка холодного оружия незаконна.





Изъятые ножи. Кадр из оперативного видео





В свою очередь отметим, что за перевозку холодного оружия белорусское законодательство предусматривает административную ответственность — согласно статье 23.47 КоАП за такое правонарушение грозит штраф в размере до 10 базовых величин. Уголовная ответственность за подобные деяния наступает лишь в случае повторности в течение года после наложения административного взыскания.





Милиция утверждает, что в настоящее время задержанные отпущены. Проводится проверка.



