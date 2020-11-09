Первый раз правозащитник Роман Кисляк попал в ИВС в 2007 году перед Европейским маршем (акция оппозиции), в котором он планировал участвовать. Изолятор в то время находился в старом деревянном здании бывшего Московского РОВД, где Роман провел чуть больше суток в безразмерной камере, пишет Брестская газета.





Роман Кисляк – брестский правозащитник, который знает, что такое ИВС и СИЗО не в теории, а на практике, так как сам не раз отбывал административный арест.

«Это такая камера, где нет кроватей, только деревянный настил, на котором люди спят, как собаки, на полу. Никакого белья, матрасов и постельных принадлежностей не выдавали. Благо что с собой была теплая куртка, ею и накрывался. Из «мебели» в камере – только два ведра: одно для мусора, второе – туалет, куда задержанные справляли нужду в перерывах между двумя походами в обычный туалет – утром и вечером. Не было ни мыльных принадлежностей, ни полотенец.

Но бывали в те времена условия и похуже. Например, в 2005 году у меня были клиенты – члены Союза поляков, которых задержали летом. Тогда в камере была такая парилка, что из-за влажности у людей кожа покрывалась сыпью. К тому ж, в то время нигде в белорусских ИВС не было женского персонала, поэтому женщинам, оказавшимся за решеткой, было еще сложнее переносить эти условия. Они жаловались на оскорбительное отношение и дискриминацию – при поступлении их осматривали мужчины, раздевали, могли ощупать», – рассказывает Роман.





Скриншот видео предоставленного Романом Кисляком.





Увидев все своими глазами, правозащитник задался целью добиться человеческих условий содержания в брестском ИВС и вместе с коллегами подал жалобы в прокуратуру и МВД, подключив к освещению проблемы СМИ. И дело сдвинулось с мертвой точки.





«Проблема была в том, что в ИВС содержались люди, которые обычно не жаловались на условия содержания. И вторая проблема – мы как правозащитники не могли попасть туда, чтобы увидеть условия содержания. Когда нас и других общественных активистов начали задерживать, мы таким образом стали осуществлять «мониторинг» условий.





Наши жалобы возымели эффект. Публикацию в СМИ прочитала депутат Палаты представителей и написала министру внутренних дел запрос, в котором попросила объяснить, почему такие мелкие правонарушители содержатся в таких ужасных условиях. Министр дал команду проверить. После этого в ИВС сделали ремонт, стали выдавать постельное белье, тапочки, мыло», – говорит наш собеседник и добавляет, что с тех времен в Бресте больше нет «безразмерных» камер.





Скриншот видео, предоставленного Романом Кисляком.





Как правило, изоляторы временного содержания есть во всех РОВД и оборудуются в подвалах. А это – затхлый воздух, отсутствие естественного освещения, холод в межсезонье и сырость. Многие выходят оттуда простуженными. Напоминаем: в ИВС содержатся не насильники, не убийцы, не матерые зэки, а обычные люди, которые отбывают административный арест. Тем парадоксальнее то, что в СИЗО, где содержатся заключенные по уголовным делам, условия содержания гораздо лучше.





«В СИЗО я попал в августе этого года. Меня задержали 9 августа, вменили статью 23.34 КоАП Беларуси (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и поместили в ИВС Ленинского РОВД. 11 августа всех содержащихся под арестом по уголовным делам из СИЗО-7 Бреста вывезли в Барановичское СИЗО-6. Таким образом брестское СИЗО освободили для «политических», тех, кто был задержан 9 и 10 августа на акциях протеста в Бресте. В СИЗО свезли задержанных из изоляторов Бреста и соседних районов, так как они уже были переполнены, а власти ожидали 11 числа новую волну манифестаций и соответственно задержаний. В тот день нервы сотрудников были на пределе – они кричали, угрожали, оскорбляли, некоторых били. Очевидно, что руководство МВД дало указание на такую акцию устрашения. Эти дни они воспринимали как бунт, который нужно жестко подавить», – вспоминает Роман.





Открытый люк автозака. Фото предоставлено Романом Кисляком.





При транспортировке, по словам правозащитника в автозак «напихали» очень много людей. Было лето. Было жарко. Дышать было нечем.





«Когда привезли, мы стали просить, чтобы открыли двери и окна, но получили в ответ только оскорбления и побои, – продолжает свой рассказ Роман. – В СИЗО я пробыл два дня до суда, на котором судья отпустил меня до следующего заседания, однако милиция решила по-своему – посадили в автозак и обратно отвезли в СИЗО. Это о том, какое у нас правовое или полицейское государство. После второго судебного заседания меня отпустили по-настоящему. В последующем суд признал виновным по статье 23.34 и дал четверо суток, которые я уже отбыл. В нашей восьмиместной камере в СИЗО было 32 человека, спали на полу, но даже так не хватало места, поэтому спали по очереди. Тем не менее в СИЗО было лучше – там были воздух и дневной свет».





Что касается питания, то на него жалуются многие. Дело даже не во вкусовых качествах еды. Особенно трудно приходится тем заключенным, у кого питание имеет какие-то особенности: вегетарианцам, людям с хроническими заболеваниями, придерживающимся специальной диеты.

«Я вегетарианец. Написал заявление, чтобы мне обеспечили вегетарианское питание, но мне просто убирали котлету из тарелки, а то и этим не утруждались. Некоторые заключенные вообще перестают есть казенную еду, питаются из передач», – рассказал Роман.





На передачи от родных надеются все и очень их ждут. И потому «пакеты» становятся предметом манипуляций и давления. Правозащитник говорит, что сейчас отношение к «политическим» заключенным стало жестче: «Раньше задержанных по административным делам при поступлении в учреждение и выписке не раздевали полностью догола, как уголовников. Сейчас раздевают. С мая этого года запретили брать с собой в камеру пишущие ручки. Найдут ручку в ИВС, но нет бумаги – не напишешь ни жалобу, ни заявление. Периодически руководство дает команду не брать передачи. Бывает, не пускают адвокатов. Скрывают информацию о местонахождении задержанного от родственников, вообще не сообщают или переводят в другое учреждение и не говорят куда. С точки зрения международного права, это является преступлением и называется насильственным исчезновением. Страдает сильно не только задержанный, но и его близкие, потому что не знают, куда пропал человек. Даже если человек нарушил закон, он имеет право на уважение его человеческого достоинства. Заключенных должны содержать не унижая».





Скриншот видео, предоставленного Романом Кисляком.





Подобные условия содержания в СИЗО, ИВС и тюрьмах являются жестоким и бесчеловечным обращением, а иногда в отдельных случаях приравниваются к пыткам – действиям, которыми наносится страдание и ущерб здоровью человека, чтобы наказать его. Это нарушает Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ратифицирована Беларусью в 1987 году).





«Правозащитный стандарт такой: любое задержание или арест не должно быть общим правилом, а скорее исключением, – поясняет правозащитник. – Людей должны выпускать под залог или иное обязательство о явке в суд или на следствие. К сожалению, задержание и арест у нас – общее правило, цель которого – надавить на заключенных. Еще очень важный момент: когда задерживают женщин, имеющих несовершеннолетних детей, по закону их не имею права арестовывать. Но их специально задерживают в пятницу вечером, чтобы они провели трое суток в ИВС и отказались от своих убеждений. У нас есть такие жалобы, над этим сейчас и работаем. Одно такое дело в данный момент рассматривается в Комитете по правам человека».

Спрашиваем у правозащитника, что становится самым тяжелым испытанием для людей, которые впервые попадают за решетку.





«Каждому сложно по-своему. Кому-то мешает яркий свет, который горит круглосуточно. Бывает, наоборот, он очень слабый, переносимый с трудом. Для кого-то важна гигиена. Отсутствие душа, дырка в полу вместо унитаза, неработающий слив становятся унизительным испытанием. Нужно жаловаться в прокуратуру и МВД. Пусть перед вами не извинятся и не заплатят компенсацию, как в развитых странах, но рано или поздно это должно дать результат и улучшить условия содержания в будущем».



