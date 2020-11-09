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Когда небо в алмазах: все планеты Солнечной системы можно будет рассмотреть в небе

В ближайшие дни все семь планет за пределами Земли будут видны в ночном небе, сообщает National Geografic.

При этом все планеты, кроме Нептуна и Урана, будут видны невооруженным глазом. Нептун и Уран можно будет разглядеть в бинокль или любительский телескоп сразу после наступления темноты.


Венера и Меркурий будут лучше всего просматриваться на утреннем небе незадолго до рассвета, а Венера будет третьим по яркости небесным телом после Солнца и Луны. Чтобы найти Меркурий, понадобится сначала найти Венеру, а затем взглянуть вниз ближе к горизонту.

Марс и Юпитер появятся на небе с наступлением ночи. При этом Марс будет выглядеть как самая яркая звезда восточной половины неба, а Юпитер — западной. Примерно в пяти градусах к востоку от Юпитера или на расстоянии двух пальцев на вытянутой руке будет виден Сатурн. Чтобы разглядеть его кольца, будет необходим бинокль. 

Обе планеты будут видны на юго-западном небе сразу после захода солнца и будут располагаться относительно близко друг к другу, хотя их разделяют миллионы километров. При этом, два газовых гиганта продолжат сближаться для наблюдателя с Земли вплоть до зимнего солнцестояния в декабре. 

Марс, наряду с Юпитером и Сатурном, будет яркой вечерней планетой в течение ноября. Его блеск в течение месяца будет варьироваться от -2 до -1 звездной величины.
interfax.by
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