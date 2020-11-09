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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Конвейер: генпрокуратура склепала и передала в суд более 100 дел о "массовых беспорядках"

Генпрокуратура Беларуси сообщает, что направила в суды более ста уголовных дел о "массовых беспорядках" и участии граждан в "несанкционированных акциях", "сопротивлении милиции" и т. п.


Более того, по 16 делам уже есть приговоры: люди осуждены на лишение или ограничение («химия» и «домашняя химия») свободы. Присуждены и крупные штрафы.

Также гособвинители потребовали возместить ущерб госпредприятиям. По большинству дел он возмещен добровольно еще на стадии предварительного расследования.
Источник: officelife
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