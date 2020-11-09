Решение принято Департаментом гражданской авиации КНР из-за выявленных инфицированных пассажиров, прилетевших в Пекин рейсом из Минска.





По информации диппредставительства, было подтверждено пять случаев заболевания COVID-19 у пассажиров только одного рейса СА722 Минск-Пекин, совершенного 24 октября.





В этой связи решено с 9 ноября приостановить выполнение полетов по маршруту Пекин-Минск-Пекин на одну неделю, цитирует сообщение officelife





Тем временем Минздав Беларуси продолжает нам врать о реальной ситуации с распространением COVID-19 в стране.





Вот уже две недели статистика Минздрава "замерла" на 900+ новых выявленных случаях в сутки, хотя ранее постоянно наблюдался сильный ежесуточный прирост





Также абсолютно неправдоподобно звучит информация о 3-4 умерших в сутки при почти тысяче официально заболевших.





Сегодня, кстати, у нас тоже, по официальной версии, заболело 983 человека и 4 человека умерло. И вот оцените реальность этой информации на фоне того, что только с одного рейса из Минска сняли пять заболевших!