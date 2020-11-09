+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Коронавирус у нас зашкаливает? Китай на неделю прекратил авиасообщение с Беларусью

Из-за коронавируса прервано пассажирское авиасообщение между Минском и Пекином, сообщает посольство Беларуси в Китае.

Коронавирус у нас зашкаливает? Китай на неделю прекратил авиасообщение с Беларусью
Решение принято Департаментом гражданской авиации КНР из-за выявленных инфицированных пассажиров, прилетевших в Пекин рейсом из Минска.

По информации диппредставительства, было подтверждено пять случаев заболевания COVID-19 у пассажиров только одного рейса СА722 Минск-Пекин, совершенного 24 октября. 

В этой связи решено с 9 ноября приостановить выполнение полетов по маршруту Пекин-Минск-Пекин на одну неделю, цитирует сообщение officelife

Тем временем Минздав Беларуси продолжает нам врать о реальной ситуации с распространением COVID-19 в стране.

Вот уже две недели статистика Минздрава "замерла" на 900+ новых выявленных случаях в сутки, хотя ранее постоянно наблюдался сильный ежесуточный прирост 

Также абсолютно неправдоподобно звучит информация о 3-4 умерших в сутки при почти тысяче официально заболевших.

Сегодня, кстати, у нас тоже, по официальной версии, заболело 983 человека и 4 человека умерло. И вот оцените реальность этой информации на фоне того, что только с одного рейса из Минска сняли пять заболевших!
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]