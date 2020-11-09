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Взрыв в воинской части в Барановичах. Есть пострадавшие

ЧП произошло днем 9 ноября.

В редакцию Intex-press обратился читатель, который рассказал, что 9 ноября, примерно в 14.20, на территории воинской части «что-то взорвалось на нефтебазе, родственники не могут дозвониться до некоторых людей, кого-то увезли с ожогами».

Информацию о пострадавшем подтвердили Intex-press в Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи: «Карета скорой помощи забрала одного человека с травмой головы и ожогами».

Источник Intex-press утверждает, что во время взрыва пострадал еще один человек. Intex-press пытается узнать подробности произошедшего.
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