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"С нами обращаются, как со скотом". Врач-бактериолог из Гомеля объявила о забастовке

Сегодня, 9 ноября, врач-бактериолог Гомельского центра гигиены и эпидемиологии, фельдшер скорой помощи и мать троих детей Елена Давыдова присоединилась к общенациональной забастовке.

"С нами обращаются, как со скотом". Врач-бактериолог из Гомеля объявила о забастовке
е требования такие же, как у сотен других белорусов, которые заявили о своем решении: освобождение политзаключенных, новые выборы и преследование тех, кто «творил все эти беззакония над народом».

«Я возмущена всем тем, что творится у нас в стране. Я возмущена тем, как с нами обращаются, как со скотом. Как высокообразованных людей, доцентов, учителей, врачей, рабочих сажают в тюрьмы. Единственным выходом из этой ситуации я вижу забастовку. Надо прекратить кормить данный режим», — говорит Елена Давыдова.

В видеообращении, опубликованном TUT.BY, женщина рассказывает, что последней каплей стало задержание минских коллег на акции и заявление заведующего оперативным отделом Александра Бойчука. Она подчеркивает, что у каждого есть выбор: «Каждый делает его сам, наверное, для того, чтобы остаться человеком».
Источник: gomel.today
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