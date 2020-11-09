







Уголовное дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: статье 295-3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и статье 364 (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).





Инцидент, по которому судили Кузнецова, произошел 11 августа в городском парке Жабинки. Парень полностью признал свою вину, кроме того он написал явку с повинной и еще до суда раскаялся в содеянном. На суде отметил, что действовал тогда под влиянием эмоций.





Гособвинитель Татьяна Жаринова (помощница прокурора Жабинковского района) просила назначить Елисею наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).





Суд Жабинковского района в тот же день вынес именно такой приговор.