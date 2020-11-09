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Продавщица минского универсама стала звездой Tik Tok

23-летняя продавщица минского универсама "Центральный" Инна Шиманская стала настоящей звездой сети коротких видео Tik Tok.

Инна выкладывает в сеть ролики, снятые в стенах магазина, и бодро собирает лайки. А подписчиков у нее уже более 20 тысяч.   

Инна, не мудрствуя, записывает в основном жизнерадостные танцы у стойки или в подсобке до начала покупательского потока в универсам, иногда с участием своих коллег, накладывая поверх популярные поп-треки. 



Именно такие видео набирают наиболее количество просмотров и одобрений.
Источник: marketing.by
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