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"Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова нашлась на Окрестина

"Мисс Беларусь-2008 "Ольга Хижинкова" нашлась " в изоляторе на Окрестина.


Об этом Еврорадио рассказали друзья Ольги. По их словам, сегодня ее должны судить.

Хижинкову задержали в Минске на Марше народовластия 8 ноября. В этот день силовики только в столице задержали более 1000 человек.

Ольга Хижинкова открыто поддержала мирные протесты в Беларуси и неоднократно высказывалась за демократические перемены в стране. 

В результате ее вынудили уйти из Национальной школы красоты. Хижинкова заявила, что причины увольнения политические.
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