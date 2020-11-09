"Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова нашлась на Окрестина





Об этом Еврорадио рассказали друзья Ольги. По их словам, сегодня ее должны судить.





Хижинкову задержали в Минске на Марше народовластия 8 ноября. В этот день силовики только в столице задержали более 1000 человек.





Ольга Хижинкова открыто поддержала мирные протесты в Беларуси и неоднократно высказывалась за демократические перемены в стране.





В результате ее вынудили уйти из Национальной школы красоты. Хижинкова заявила, что причины увольнения политические.